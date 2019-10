The Batman: Dan Lemmon sarà il supervisore agli effetti speciali

Dopo l'annuncio di Zoe Kravitz come nuova Catwoman, ecco un'altra importante aggiunta per The Batman: Dan Lemmon, già collaboratore di Matt Reeves nella saga del Pianeta delle Scimmie, è stato scelto da Warner Bros. per curare gli effetti speciali dell'atteso film con Robert Pattinson.

A dare la notizia è Inside the Film Room, che durante il Film Fest 919 ha scambiato qualche parola con Joe Letteri della Weta Digital, la celebre compagnia neozelandese di VFX fondata da Peter Jackson.

"Sta lavorando al nuovo Batman, ovviamente" ha detto Letteri parlando del suo collega. "Dan Lemmon, che ha supervisionato tutti i film del Pianeta delle Scimmie con Matt, sta lavorando direttamente con Matt anche per quello."

Oltre ad aver lavorato agli effetti speciali di Avatar, tuttora uno dei film più all'avanguardia in circolazione dal punto di vista tecnico, Lemmon è stato nominato tre volte all'Oscar per i migliori VFX grazie a L'alba del Pianeta delle Scimmie, Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie (per il quale è stato premiato) e The War il pianeta delle scimmie. Insomma, il Cavaliere Oscuro è sicuramente in buone mani.

Scritto e diretto da Reeves, The Batman arriverà nelle sale il 25 giugno 2021. Per altre notizie vi rimandiamo alle congratulazioni di Jason Momoa per la nuova Catwoman.