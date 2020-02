The Batman: la cover rock della colonna sonora di Michael Giacchino

Nonostante sia stato pubblicato soltanto un frammento della colonna sonora di The Batman composta da Michael Giacchino, esiste già una cover rock, pubblicata sui social da un fan e ripresa su Twitter dallo stesso compositore. Il tema musicale accompagna il camera test di Robert Pattison nei panni di Batman, pubblicato da Warner Bros.

Nonostante l'attenzione principale degli appassionati si sia concentrata sul look del costume di Batman e sul simbolismo che ne potrebbe derivare (soprattutto per quanto riguarda il logo sul petto del protagonista), qualcuno si è focalizzato sul tema musicale di Michael Giacchino.

Il compositore ha condiviso la cover rock di un fan, realizzata attingendo semplicemente da ciò che si è ascoltato nel breve video. E la versione rock conferisce un'atmosfera da film d'azione violento piuttosto che da dramma psicologico.



Una versione comunque apprezzata da Michael Giacchino, come dimostra la condivisione del video del fan. Michael Giacchino aveva risposto alle critiche sul costume che sono arrivate tramite i social.

La pubblicazione del camera test di The Batman ha prodotto comunque grande entusiasmo nei fan, soprattutto dopo le problematiche relative all'abbandono del progetto da parte di Ben Affleck e alle critiche per la scelta di Robert Pattinson come nuovo interprete di Bruce Wayne/Batman.

In queste ore sono stati annunciati dei cambiamenti nelle location delle riprese di The Batman, che troveranno spazio agli studi di Cardington Sheds.