The Batman, la costumista premio Oscar Jacqueline Durran lavorerà al film di Matt Reeves

Durante un'intervista per parlare della sua esperienza in 1917 e Piccole Donne in vista dell'imminente stagione dei premi cinematografici, la costumista Jacqueline Durran ha confermato di essere al lavoro sull'atteso The Batman di Matt Reeves.

"Penso che si tratti di un nuovo mondo" ha spiegato la Durran (via Deadline), vincitrice del premio Oscar nel 2013 per i costumi di Anna Karenina. "La cosa che mi affascina è elaborare i personaggi e la logica del mondo di Batman che Matt Reeves sta costruendo, in base anche all'aspetto che avrà Gotham. È come un mito, sapete? È qualcosa che si ripete, e puoi farlo perché puoi cambiarlo - come sta cambiando anche Piccole Donne a seconda dell'era in cui lo si realizza."

Per avere un primo sguardo al costume del Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson probabilmente non ci sarà da attendere ancora per molto, visto che le riprese del film partiranno tra poche settimane in vista dell'uscita a giugno 2021. Nei giorni scorsi sono infatti emersi dei possibili nuovi dettagli sul costume di Batman, che potrebbe essere basato su alcuni disegni del noto fumettista Lee Bermejo.

Il film, lo ricordiamo, vedrà nel cast anche Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Andy Serkis, Paul Dano e Jon Turturro. In vista dell'imminente inizio delle riprese, da qualche settimana Robert Pattinson ha iniziato le prove per The Batman.