The Batman, il costume di Robert Pattinson arriva in Batman: Arkham Knight!

The Batman di Matt Reeves ci presenta Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro: l'attore, già noto per i suoi ruoli tenebrosi, fa il suo debutto (o meglio il suo costume) nel videogame Batman: Arkham Knight, tra i giochi dedicati all'Uomo pipistrello più apprezzati dal fandom!

Sebbene siano passati otto anni dalla sua uscita, Batman: Arkham Knight riceve ancora aggiornamenti e spunta il costume del Batman di Robert Pattinson! Il costume presente nel film di Reeves soddisfa, infatti, particolari richieste del regista tra cui la più importante: la praticità. Infatti, la tuta di Batman avrebbe dovuto permettere a Pattinson di muoversi in totale libertà ma senza abbandonare la cura nel dettaglio nel design: se siete curiosi potete leggere la nostra analisi approfondita sul costume di Robert Pattinson in The Batman.

L'attore tornerà a vestire i panni di Bruce Wayne in The Batman 2: il secondo film dedicato al supereroe DC firmato da Matt Reeves dovrebbe arrivare nelle sale nel 2025 dopo il successo del primo film, apprezzato sia dal pubblico che dalla critica con un indice di gradimento dell'85% su Rotten Tomatoes. L'attesa sarà lunga: il nuovo film con il Batman di Pattinson dovrebbe essere a tutti gli effetti un sequel diretto e potrebbe essere già stato svelato il nuovo villain in The Batman 2.