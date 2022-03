The Batman, cosa significa 'Sono Vendetta'? Le origini della battuta sono fantastiche

Il nostro articolo sui 10 migliori easter egg di The Batman ha messo in risalto la grande passione che il regista e sceneggiatore del film Matt Reeves nutre per il personaggio del cavaliere oscuro, passione già evidente a partire dalla celebre frase 'Sono Vendetta'.

Nel film con Robert Pattinson, ambientato durante il secondo anno di attività di un relativamente giovane Batman, il cavaliere oscuro è ancora alle prime armi sia come detective che soprattutto come difensore di Gotham: la maggior parte dei poliziotti lo odia e i cittadini non si fidano di lui, spesso lo temono, tanto che Batman è conosciuto col soprannome di Vendetta.

La frase 'Sono Vendetta' è diventata un marchio di fabbrica immediata dal Batman di Robert Pattinson fin dalla pubblicazione del primo trailer ufficiale del progetto, e ribalta un classico momento cinematografico della saga, quel "Sono Batman" reiterato nel corso dei precedenti adattamenti. Ma 'Vendetta' è una citazione raffinata a Batman: The Animated Series, cosa che, ancora una volta, dimostra l'amore di Reeves per il personaggio.

In un'intervista, l'autore ha dichiarato: "Per quanto voglia convincersi che lo sta facendo per migliorare la città, in realtà lo sta facendo anche per se stesso, per dare un senso alla sua vita. E non credo che capisca fino a che punto si sta spingendo, per lui sta davvero diventando una vendetta personale. E' per questo che non dice 'Sono Batman, come nei film di Burton. Dice 'Sono la vendetta', una frase che ho ripreso dai fumetti e dalla serie televisiva animata. Da quella frase ho pensato che mi sarebbe piaciuto vederlo crescere nel corso del film, vederlo mentre capiva di dover cambiare, di dover abbandonare la vendetta."

E chissà dunque che la famosa frase 'Sono Batman' non possa arrivare nel sequel: ma a proposito di serie animate, sapete che Matt Reeves sta lavorando anche a Batman Caped Crusader, una nuova serie tv animata di Batman completamente originale?