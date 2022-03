The Batman, cosa significa la sequenza post-credit?

Arrivato da pochi giorni al cinema, The Batman ha vinto già il suo primo premio, assegnatogli dalla Critics Choice Association. La pellicola di Matt Reeves ha conquistato critica e pubblico, e molti si chiedono se ce ne saranno altre. La scena post-credit del film dà indicazioni? Ecco cosa sappiamo.

Quanto segue contiene spoiler, dunque se non avete ancora visto il film vi consigliamo di tornare indietro.

La scena post-credit di The Batman è in verità una sequenza brevissima, in cui vediamo tre scritte riportate con il codice dell'Enigmista. Il primo è un punto interrogativo, mentre la seconda parola recita "Addio". Questo farebbe pensare al fatto che potrebbe non esserci un sequel (anche se questa opzione sembra improbabile), o che l'Enigmista potrebbe non tornare nel prossimo capitolo. Tuttavia entrambe le opzioni vengono scongiurate dal terzo messaggio: vediamo infatti un link riportato sullo schermo, ovvero www.rataalada.com.

Se lo si cerca sul web, si arriva a una schermata in cui ci si ritrova a rispondere alle domande dell'Enigmista. Come premio per chi arriva fino alla fine, c'è un file zip protetto da una password, che è "Promise". Al suo interno si trova una clip intitolata Thomas_Wayne_Lies, che ci riporta al video promozionale della campagna elettorale del padre di Bruce, uno dei target dell'Enigmista nel film. Questo video potrebbe indicare che la lotta dell'Enigmista non è ancora finita? Chissà. Voi cosa ne pensate?

Intanto vi parliamo delle scene eliminate di The Batman, che potrebbero fare luce su alcuni aspetti del film.