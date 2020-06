The Batman, cosa significa il ritorno di Michael Keaton per Robert Pattinson?

Nei giorni scorsi internet è letteralmente esploso con l'annuncio del ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman, ruolo che riprenderà dalle opere di Tim Burton per il nuovo cinecomic DC Films The Flash: ma cosa significa questo ritorno per la trilogia di The Batman con Robert Pattinson?

La risposta più breve e concisa possibile è che per il progetto scritto e diretto da Matt Reeves, semplicemente, non cambierà nulla. Secondo quanto segnalato da Umberto Gonzalez di TheWrap, reporter storicamente legato alla DC Films le cui dichiarazioni sono rimbalzate anche su USA Today, l'imminente film con Robert Pattinson non sarà minimamente influenzato né da Flash nè dal ritorno di Keaton, ancora da ufficializzare ma a questo punto dato per certo.

Gonzalez ribadisce che la Warner Bros. e la DC Films vedono in Robert Pattinson il futuro del franchise di Batman, e il ruolo di Michael Keaton (che tornerà anche in altri cinecomic DC Films, con una parte ispirata a quella di Samuel L. Jackson nel Marvel Universe) non metterà i bastoni fra le ruote alla storia partorita da Reeves. Questo perché, esattamente com'è stato per Joker di Todd Phillips, la nuova saga del Cavaliere Oscuro sarà slegata dal resto del DC Extended Universe e avrà luogo in una realtà a sé stante.

Ricordiamo che il primo capitolo della saga di The Batman uscirà ad ottobre 2021, con le riprese interrotte dal coronavirus che riprenderanno nei prossimi giorni. The Flash, invece, uscirà a giugno 2022. Con molta probabilità avremo nuove informazioni su entrambi i film durante l'atteso DC FanDome.