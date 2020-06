The Batman: ma cosa sappiamo davvero della trama del film con Robert Pattinson?

Dire che The Batman è uno dei film più attesi del 2021 sarebbe un eufemismo, con tutte le sensazionali fan-art in arrivo ogni giorno con Robert Pattinson e Zoe Kravitz, e addirittura già si parla di un sequel con l'arrivo di Joker.

Tuttavia, prima di correre troppo con la fantasia, proviamo a riassumere ciò che sappiamo di concreto sul primo episodio della nuova saga della DC Films.

Il film, che è cambiato molto in casa Warner Bros. dopo l'uscita di scena di Ben Affleck, che avrebbe dovuto scriverlo, dirigerlo e interpretarlo, adesso racconterà il secondo anno di attività del Cavaliere Oscuro, con un Bruce Wayne giovane e alle prime armi ma già formato, cosa che permetterà a Reeves di glissare sulle sue origini, già viste due volte al cinema negli ultimi anni tra Batman Begins e Zack Snyder. A questo proposito, Reeves ha spiegato che "non volevo fare una storia sulle sue origini, ma una storia che partisse dalle sue origini per arrivare a formarlo definitivamente."

Poiché questa versione di Bruce Wayne è ancora giovane, è facile supporre che non sia ancora diventato il più grande detective del mondo che alla fine diventerà, e probabilmente lo vedremo commettere molti errori. L'idea di fare del film una detective story viene da Ben Affleck, che aveva parlato di "romanzo poliziesco", ma Reeves l'ha accolta in pieno: "Penso che ci sia la concreta possibilità di fare una versione detective quasi noir di Batman, una storia incentrata sul suo personaggio in un modo molto, molto potente che possa collegare lo spettatore a ciò che si nasconde dentro la mente del protagonista e dentro al suo cuore."

Una foto trapelata del mostrava una scena di omicidio che sembrava essere stato perpetrato dall'Enigmista, il che suggerisce il tono da "caccia al serial killer" che la trama del film dovrebbe avere. Altre foto dal set hanno mostrato un Bruce Wayne aggredito in pieno giorno dai membri di una banda con le facce dipinte da teschi/clown, una scena che sembrava trarre ispirazione dai videogiochi della serie Arkham, dai quali Reeves dovrebbe aver estrapolato anche la nuova versione della tuta di Batman. Secondo quanto riferito, ad un certo punto Ben Affleck voleva ambientare l'intero film all'interno dell'Arkham Asylum, proprio come il primo videogame della celebre serie, ma come detto quell'idea si è poi evoluta.

Infine, uno degli elementi più misteriosi di The Batman riguarda il ruolo di Catwoman, che sarà interpretata da Zoë Kravitz. Foto e video dal set hanno mostrato Selina Kyle insieme a Batman su delle moto, il che farebbe pensare ad un'alleanza fra i due; inoltre sappiamo che alla Kravitz è stato detto di continuare ad allenarsi duramente e rimanere in forma per il ruolo durante il lockdown, cosa che probabilmente significa un ruolo molto esteso per Catwoman: i due personaggi hanno una lunga e complicata storia nei fumetti, dato che Batman combatte il crimine e Catwoman è a tutti gli effetti una criminale, ma le probabilità di una relazione romantica tra i due in The Batman è molto alta, considerato anche il fatto che negli Stati Uniti la serie a fumetti del Cavaliere Oscuro è incentrata da alcuni anni proprio su questo aspetto.

Infine, non ci sono indicazioni sulla presenza di elementi fantascientifici: persino la trilogia di Christopher Nolan, nell'ultimo capitolo, ha premuto il tasto "esagerazione" raccontandoci di un piano malefico per distruggere Gotham City con una bomba nucleare, ma Reeves ha descritto il suo film come una rappresentazione molto più intimista che potrebbe portare a diverse somiglianze con Joker di Todd Phillips che ai precedenti film di Batman.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.