The Batman: cosa rivelano sulla trama del film i fumetti che hanno ispirato Matt Reeves?

Come vi abbiamo rivelato qualche giorno fa, la DC Comics pubblicherà un nuovo cofanetto dei fumetti di Batman riunendo tutte le storie che hanno ispirato The Batman, il nuovo lungometraggio DC Films scritto e diretto dal regista Matt Reeves e interpretato dalla superstar Robert Pattinson.

The Batman si ispirerà principalmente a tre classici fumetti DC: Year One, Ego e The Long Halloween. Ma che cosa ci rivelano questi fumetti sulla trama del film? Proviamo a capirlo insieme.

Ampiamente considerato come uno dei fumetti di Batman migliori e più influenti di sempre, Batman: Year One è stato fonte di ispirazione per numerose altre storie con protagonista il Cavaliere Oscuro negli ultimi decenni. Pubblicato nel 1987 e scritto dalla leggenda dei fumetti Frank Miller, Year One rilegge la storia delle origini di Bruce Wayne attraverso una nuova interpretazione del personaggio e di tutta Gotham, focalizzandosi anche su James Gordon (appena arrivato in città) e Selina Kyle (che muove i primi passi da Catwoman). In un certo senso, l'ispirazione fornita da Year One a The Batman si poteva intravedere anche nel primo trailer ufficiale del film, e la conferma da parte del nuovo cofanetto DC non fa altro che riaffermare dettagli che erano già noti: come nel fumetto, la storia del film seguirà un giovane Bruce Wayne che sta ancora cercando il modo migliore per aiutare i cittadini di Gotham e, sempre come nel fumetto, si concentrerà probabilmente in gran parte sulla relazione tra Batman e Jim Gordon, fornendo una visione più realistica della lotta al crimine di Batman. Del resto i cattivi scelti per il film - Enigmista, Pinguino e Catwoman - sono tutti relativamente normali in termini di capacità fisiche, il che suggerisce che il franchise di The Batman voglia tenersi alla larga da personaggi superpotenti come Poison Ivy, Mr. Freeze o Bane.

Il secondo fumetto di Batman incluso nel cofanetto è Ego and Other Tales: non è famoso come Year One o The Dark Knight Returns, ma è comunque una voce molto notevole e influente nel mito del detective di Gotham. Creato da Darwyn Cooke nel 2000, la storia principale di Ego si concentra sulla scissione psicologica tra Bruce Wayne e Batman. Dopo che le sue azioni hanno portato alla morte raccapricciante di una famiglia innocente, Wayne torna alla Batcaverna e inizia una discussione mentale con se stesso. Il fumetto è famoso per la sua visualizzazione dello scisma Wayne/Batman, che da allora è stato un aspetto fondamentale del personaggio. Dato che il cofanetto esplicita che The Batman ha preso in forte considerazione Ego per la sua sceneggiatura, c'è motivo di credere che il film andrà ancora più a fondo nella psiche di Bruce Wayne rispetto agli adattamenti del passato come la trilogia di Christopher Nolan. Lo stesso Robert Pattinson è un attore molto cerebrale noto per ruoli psicologicamente complessi, da Good Time a Cosmopolis, passando per L'infanzia di un capo, The Lighthouse e il recente High Life. Il suo casting ha ancora più senso sapendo che Ego fa parte delle fondamenta del film.

Infine, Batman: The Long Halloween sembra il vero punto di partenza per la trama reale del film. Il fumetto originale, che è stato recentemente adattato in un film d'animazione in due parti con protagonista Jensen Ackles, segue Batman nel suo secondo anno di lotta al crimine, proprio come accadrà nel film. La storia principale riguarda la caccia ad un misterioso serial killer di nome Holiday, che si interseca con una seconda trama dedicata alla guerra alla mafia di Gotham. The Long Halloween è famoso per aver stabilito la storia moderna delle origini di Harvey Dent/Two-Face, che è stata ricreata in The Dark Knight, film che già ha fatto man bassa del fumetto di Jeph Loeb e Tim Sale. Del resto sappiamo che anche The Batman seguirà Bruce Wayne in una caccia al serial killer, con l'Enigmista che nel film sostituirà idealmente la figura del misterioso Holiday, il villain del fumetto.

Nel complesso, i tre fumetti usati come ispirazione per The Batman hanno molto senso insieme e sembrano formare l'atmosfera ideale per le intenzioni del regista. I fan adesso tengono di mira il mese di ottobre, quando durante il nuovo DC FanDome molto probabilmente sarà mostrato un secondo trailer di The Batman: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.