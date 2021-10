The Batman, ecco cosa ne ha pensato Kevin Feige del nuovo trailer del film DC

Un nuovo trailer di The Batman dal DC FanDome ha rinnovato l'hype dei fan dei cinecomic lo scorso sabato, e tra questi vi è anche il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige.

Considerata la rivalità che sembra spesso esserci tra i fan Marvel e i fan DC, almeno online, sono in molti a pensare che questa si estenda necessariamente alla stesse case editrici e cinematografiche. E per questo questo sia in parte vero, specialmente da un punto di vista economico (pensiamo solo agli scontri al botteghino), ciò non significa che chi ha contribuito alla realizzazione di contenuti di una compagnia non possa essere entusiasta di ciò che viene prodotto dall'altra.

E a tal proposito, il Presidente e CCO dei Marvel Studios Kevin Feige ha detto la sua sull'ultimo trailer di The Batman, nel quale figurano anche l'interprete dell'Osservatore in What If...? Jeffrey Wright nei panni del Commissario Gordon e il regista di Venom Andy Serkis nel ruolo di Alfred.

"L'ho trovato grandioso, e ho pensato che altrettanto grandiosi siano stati Andy Serkis e il resto del cast" ha infatti affermato Feige "E Jeffrey Wright, il nostro Osservatore, anche. Sto iniziando a credere che sia il mondo di Jeffrey Wright quello in cui viviamo realmente"

The Batman arriverà al cinema a marzo 2022.