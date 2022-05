The Batman: la reazione dello sceneggiatore de Il Cavaliere Oscuro e di Batman V Superman

David S. Goyer è particolarmente legato all'uomo pipistrello. Infatti, lo sceneggiatore ha lavorato alla scrittura sia della trilogia del cavaliere oscuro di Christopher Nolan, sia per i film DC di Zack Snyder Man of Steel e Batman v Superman: Dawn of Justice.

Con questo tipo di curriculum, Goyer risulta essere una delle persone più qualificate sul pianeta a poter parlare della nuova versione del personaggio visto nella pellicola di Matt Reeves, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Batman. Al momento, lo sceneggiatore sta cercando di far decollare la sua nuova versione di Batman, tramite il podcast narrativo Batman Unburyed. Parlando con THR, Goyer ha condiviso quanto segue sul film di Reeves e sulla performance di Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro:

"È stato gratificante per me. È interessante perché quando leggi i fumetti di Batman, ci sono miniserie, graphic novel, versioni di Earth One, storie di Elseworlds e storie di Black Label, e tutti questi diversi scrittori e artisti fanno la loro particolare interpretazione di una storia di Batman. Quindi, molti di loro sono abbastanza diversi e molti di loro sono piuttosto insoliti, e questa è una delle parti divertenti del consumo di fumetti".

Ha continuato: "Quindi ho appena visto [The Batman] abbastanza di recente a Praga, e non sapevo esattamente cosa aspettarmi o cosa ne avrei pensato. L'ho visto con un certo numero di membri della mia troupe di Foundation e tutti si aspettavano che lo odiassi. Ma mi sono davvero divertito molto. (Ride). È stata un'esperienza divertente. Mi piace molto il Batman di [Robert] Pattinson, e mi piace quello che hanno fatto con l'Enigmista. Reeves è davvero un bravo regista, quindi ero pronto per il viaggio".

Per concludere, vi lasciamo con il nostro approfondimento sulle migliori scene del capolavoro di Reeves, in attesa di The Batman 2.