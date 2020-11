The Batman, ecco cosa pensa Kevin Conroy del Bruce Wayne di Robert Pattinson

Kevin Conroy, lo storico interprete di Batman nella serie animata del '92 (più numerose altre apparizioni nel ruolo, incluso il crossover dell'Arrowverse Crisi sulle Terre Infinite) dice la sua sul Bruce Wayne di Robert Pattinson in The Batman.

Durante il podcast Geek House Show di Hasan Mohammad, è stato chiesto a Kevin Conroy cosa ne pensasse dell'uso di una delle sue più iconiche frasi, "I'm vengeance", nel trailer del film diretto da Matt Reeves.

L'attore, dopo una fragorosa risata, ha risposto: "Quelle battute non sono certo di mia proprietà! Ho messo totalmente da parte il mio ego, e ho accettato il fatto che ci sono tanti attori che sono bravi quanto me nell'interpretare quel personaggio!".

"Credo sia stato piuttosto brillante da parte di Warner Bros. il non dare il ruolo di Batman a un unico attore" continua poi "Di solito si dà un ruolo del genere a un solo attore che diventerà il volto del franchise, così quando hanno preso Michael Keaton ho pensato ' Oh, beh, sarà lui Batman'. Ma poi è arrivato George Clooney, e Val Kilmer, e poi ancora Ben Affleck, e tutti lo hanno interpretato in maniera leggermente diversa, ognuno di loro con il proprio punto di forza nel portare il ruolo sullo schermo, e sono stati fantastici".

Lo stesso discorso Conroy lo applica inoltre al ruolo di Joker: "Per me il Joker è Mark Hamill [suo collega nella serie animata/film animati e nei videogiochi]. È lui la sua personificazione, è brillante. Ma poi ho visto il Joker di Heath Ledger, e ho pensato che fosse tutto un altro tipo di follia, e brillante a modo suo. Non necessariamente uno è meglio dell'altro, attori diversi aggiungono qualcosa di diverso al ruolo".

E quindi Robert Pattinson... "Amo il fatto che sia a farlo adesso".

L'entusiasmo quindi è davvero tanto per la nuova iterazione del personaggio, ma purtroppo dovremo aspettare ancora un po' per vedere Pattinson all'opera, perché The Batman arriverà nelle sale il 4 marzo 2022.