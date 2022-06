The Batman, ecco cosa ne pensa David S. Goyer, autore di Batman Begins di Nolan

The Batman di Matt Reeves ha offerto un approccio diverso al mondo del cavaliere oscuro e della sua Gotham City, allontanandosi dai simbolismi michaelmanniani che avevano ispirato la trilogia di Christopher Nolan per calarsi con tutti gli scarponi nei territori del noir character-driven.

Ma che cosa ne pensa David S. Goyer, famoso sceneggiatore di Batman Begins? A quanto pare l'autore, molto legato al personaggio di Batman avendo firmato anche i soggetti per Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan e Il cavaliere oscuro - Il ritorno e co-scritto la sceneggiatura di Batman v Superman di Zack Snyder, è stato un grande fan di The Batman, e ha apprezzato senza riserve il lavoro svolto da Matt Reeves e Robert Pattinson nella creazione di questa nuova versione del vigilante di Gotham.

"Penso che Matt Reeves sia un ottimo regista", ha detto Goyer in una recente intervista con IGN. "Non mi ero fatto un'idea precisa su Robert Pattinson e non sapevo cosa aspettarmi dalla sua interpretazione, e invece mi è piaciuto molto anche lui. E più guardavo il film, più il progetto mi convinceva: ha una visione diversa di questo personaggio. Un'altra cosa che ho amato alla follia è stata la chimica con Zoë Kravitz, semplicemente fantastica. Mi è piaciuta l'idea del noir e il punto di vista del detective, mi è piaciuto quello che hanno fatto con l'Enigmista. Insomma, si, l'ho adorato."

Ricordiamo che The Batman tornerà ufficialmente con un sequel annunciato nelle scorse settimane durante il panel di Warner Bros. al CinemaCon di Las Vegas. Al momento non ci sono informazioni sulla trama, ma in altre notizie da altre Gotham City nelle scorse ore Todd Phillips ha annunciato anche il sequel di Joker.

