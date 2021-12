The Batman: cosa ne pensa Danny DeVito del Pinguino di Colin Farrell?

The Batman uscirà nei cinema di tutto il mondo tra qualche mese e introdurrà al grande pubblico una nuova versione di Pinguino, interpretato da un irriconoscibile Colin Farrell: ma cosa ne pensa Danny DeVito?

L'attore, che è stato il primo Pinguino della saga di Batman avendo interpretato sul grande schermo il personaggio nel secondo film diretto da Tim Burton con Michael Keaton, Batman Returns, ha promosso a pieni voti questa nuova iterazione del villain, dicendosi molto curioso di scoprire come si comporterà nel film. L'attore ha anche espresso parole di elogio nei confronti del collega Colin Farrell, che ha definito come 'uno dei suoi attori preferiti'.

"Amo Colin Farrell. È uno dei miei attori preferiti", ha detto DeVito in una recente intervista con Forbes. "Non vedo l'ora di scoprire che cosa ha combinato con Pinguino!". Inoltre, come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, all'attore è stato chiesto di commentare il recente ritorno della sua versione del villain nei fumetti DC Comics: di tutta risposta, Danny DeVito ha espresso il desiderio di tornare come Pinguino, dicendosi più che disposto a rivisitare il personaggio.

Vi ricordiamo che The Batman uscirà il 4 marzo prossimo, con un cast da urlo che oltre a Colin Farrell include anche Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright e Andy Serkis. Qualche giorno, Warner Bros. ha rivelato una nuova trama ufficiale di The Batman: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.