The Batman: che storia avrebbe raccontato il film originale di Ben Affleck?

Dopo aver spiegato perché in The Batman non ci sarà la Justice League, il regista e sceneggiatore Matt Reeves ha spiegato come mai non ha voluto dirigere Ben Affleck nella versione originale del progetto sviluppata dalla superstar di Batman v Superman.

Come saprete, infatti, con Zack Snyder come produttore Ben Affleck era pronto a dirigere uno spin-off del DCEU incentrato sul suo Bruce Wayne, per un film che avrebbe anche sceneggiato e interpretato. La storia - come intuibile dal finale di Zack Snyder's Justice League - avrebbe visto Batman affrontare Deathstroke, e avrebbe assunto toni molto dark basati sul tema della vendetta (secondo le dichiarazioni di Joe Manganiello, interprete del villain, il film avrebbe visto Deathstroke prendere di mira Bruce Wayne e 'smantellare la sua vita pezzo dopo pezzo' colpendo le persone a lui più care).

Tuttavia, dopo un cambio manageriale e la chiusura del progetto del cosiddetto 'Snyder-Verse', nel febbraio 2017 la Warner Bros. ha annunciato Matt Reeves come nuovo regista di The Batman: per un po' di tempo regnò l'incertezza - inizialmente parve che Reeves era stato chiamato per dirigere Ben Affleck in un film basato sulla sceneggiatura originale scritta dall'autore di Argo e The Town - ma alla fine venne chiarito che il progetto sarebbe stato un reboot, e di lì a poco arrivò l'annuncio di Robert Pattinson come nuovo protagonista.

The Batman di Ben Affleck sarebbe stato dunque estremamente connesso all'universo di Batman v Superman sviluppato da Snyder, col cast che avrebbe visto il ritorno di JK Simmons nei panni di Gordon, Jeremy Irons in quelli di Alfred e Jared Leto come Joker (anche se non è noto quanti personaggi del mondo di Batman fossero inclusi nella storia: "molti", come rivelato da Matt Reeves nell'intervista che trovate in calce all'articolo). Inoltre, la fotografia sarebbe stata diretta dal tre volte premio Oscar Robert Richardson, che in un'intervista aveva descritto la storia come "un tuffo nei vari aspetti della follia" e spiegato anche che il film sarebbe stato ambientato in parte nell'Arkham Asylum e avrebbe affrontato "il lato più oscuro di Batman". Infine, sempre Manganiello aveva paragonato la sceneggiatura di Affleck a quella di The Game di David Fincher (un dettaglio quanto mai curioso, dato che Matt Reeves ha espressamente preso ispirazione da Seven per il suo The Batman).

