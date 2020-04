The Batman e il Coronavirus: la sceneggiatura non sarà modificata, è perfetta così com'è

La pandemia di COVID-19 ha causato l'arresto di innumerevoli film e produzioni televisive nelle ultime settimane, poiché i governi incoraggiano (o costringono in alcuni casi) le persone a rimanere a casa isolati per rallentare la diffusione del virus.

Queste restrizioni si applicano chiaramente anche agli attori e ai registi, e nel caso di The Batman - produzione sfortunata che in questi giorni ha anche visto morire un membro della troupe proprio a causa del Coronavirus - le star americane sono tornate negli Stati Uniti lasciando i set britannici deserti fino a data da destinarsi.

Non è chiaro quando le riprese potranno riprendere ufficialmente, ma lo sceneggiatore e regista Matt Reeves ha dichiarato a Deadline che la produzione aveva già completato un quarto delle riprese prima del lockdown generale, ma che non ha intenzione di riscrivere la sceneggiatura o apportare cambiamenti del film durante questo periodo. "

"Mi ci sono voluti due anni per lavorare sulla storia, ed è un thriller-noir molto specifico sul quale io e i miei collaboratori abbiamo ragionato molto", ha spiegato Reeves. Piuttosto, questo periodo di inattività offrirà a Reeves l'opportunità di guardare i filmati già girati e cercare quelli che ha definito "incidenti felici" per quanto riguarda il tono.

"Succede ogni volta che giri a qualcosa. Degli imprevisti, dei felici incidenti e cose che non ti aspettavi del tutto: questa cosa del fulmine in una bottiglia, accade sempre con le opere vive", ha spiegato il regista. "Con questi film non hai mai abbastanza tempo per prepararti, perché sono così complessi e così enormi. La pausa mi darà anche un momento per pensare alle sequenze più grandi che devono ancora essere realizzati e a come voglio realizzarle".

Un'altra domanda rimasta senza risposta è se The Batman finirà la produzione nel Regno Unito o se si trasferirà altrove, quesito per il quale Reeves non ha attualmente una risposta definitiva. "È troppo presto per dirlo", ha rivelato Reeves. "Non riesco a immaginare questo film finito da un'altra parte che non sia Londra. La situazione è fluida."

In un'altra intervista, il regista ha spiegato che The Batman sarà metaforico e personale, e ispirato a due storici noir dell'era della New Hollywood.