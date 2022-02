The Batman: ecco copertina e data d'uscita del volume da collezione The Art of The Batman

Come da tradizione ormai, la Warner in contemporanea con l'uscita di uno dei suoi grandi blockbuster pubblica anche il volume da collezione che illustra il dietro le quinte della realizzazione. Stavolta tocca a The Batman, che uscirà nelle sale di tutto il mondo a partire dal 3 marzo prossimo, e quindi arriva anche il volume The Art of The Batman.

Proprio come il volume illustrato su Dune, The Art of The Batman illustrerà le fasi principali della lavorazione al nuovo film di Matt Reeves, dagli schizzi preliminari alla stesura della sceneggiatura, passando per tutti i comparti tecnici che compongono e hanno dato modo al film di completarsi.

Come leggiamo nel comunicato di Abrams Books, The Art of The Batman a cura di James Field uscirà il 19 aprile 2022 e darà modo ai lettori di "gettare uno sguardo ravvicinato alla progettazione e alla produzione del film con interviste con cast e regista; concept inediti e foto dal set con questa nuova versione di Gotham City; confronti inquadratura per inquadratura tra film e storyboard; uno sguardo nel dettaglio ai disegni dei costumi, dei veicoli, dei gadget, degli indovinelli e tanto altro". Al momento la data si riferisce solo al mercato internazionale e non ce n'è ancora una disponibile per il nostro Paese.

La strategia promozionale di The Batman in queste settimane sta facendo discutere molto e c'è chi si chiede se Warner Bros stia prendendo in giro tutti con i suoi post - per l'appunto - enigmatici (come la frase "E' tempo di scoprire chi si nasconde davvero sotto quella maschera"), che hanno dato vita a nuove teorie da parte dei fan sulla possibilità che nella pellicola possa apparire un secondo villain.

L'attesa per The Batman si riduce sempre di più: manca ormai meno di un mese all'arrivo del film nelle sale, previsto per il 3 marzo. Nei giorni scorsi sono state diffuse nuove foto di The Batman, che mostrano i dettagli del costume del Cavaliere Oscuro interpretato da Robert Pattinson.