The Batman continua a conquistare gli spettatori: le ultime dal botteghino

Abbiamo già visto come quello di The Batman sia stato un esordio col botto, ma il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson continua a dominare il botteghino anche nei giorni successivi al suo approdo sul grande schermo. Vediamo gli ultimi aggiornamenti.

Quello di The Batman è stato un lunedì piuttosto proficuo, tra i più proficui in tempi di pandemia addirittura.

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, il film di Matt Reeves ha guadagnato ben 11.1 milioni di dollari, posizionandosi automaticamente dietro Spider-Man: No Way Home (37.1 milioni di dollari) e Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli (19.2 milioni di dollari), e questo solo tra i lunedì successivi al debutto.

Tra tutti i lunedì da quando ha avuto inizio la pandemia, invece, The Batman si posiziona al quarto posto in quanto a incassi, poiché superato ancora una volta dal secondo lunedì di Spider-Man: No Way Home (con 24.77 milioni di dollari).

Tutto questo nel mezzo di un aumento del prezzo dei biglietti da parte di alcune delle catene più popolari d'America, AMC Theaters, ma anche Regal e Cinemark che hanno alzato di un dollaro la tariffa (le ultime due, d'altronde, fecero lo stesso anche quando uscì Spider-Man: No Way Home).

Ad ogni modo, in quattro giorni al boxoffice, The Batman è già riuscito ad accumulare 145 milioni di dollari, secondo solo ai 240 milioni di Spider-Man: No Way Home in un contesto relativo alla pandemia. E ovviamente si parla già di sequel...

Voi avete già visto il film? E cosa vorreste vedere in sequel di The Batman?