The Batman, ecco i contenuti speciali home-video: si parla di scene eliminate (al plurale)

Dopo la conferma della data di uscita di The Batman su HBO Max, dagli Stati Uniti arrivano anche i primi dettagli relativi alla distribuzione dell'edizione home-video del nuovo cinecomic DC Films con protagonisti Robert Pattinson e Zoe Kravitz.

Il bluray di The Batman uscirà negli Stati Uniti dal 24 maggio (in Italia, per il momento, la data indicata è rimasta quella del 30 giugno: ovviamente vi avvertiremo in caso di eventuali cambiamenti) e in queste ore sono stati rivelati i dettagli dei contenuti aggiuntivi che andranno ad impreziosire le versioni bluray e 4K.

L'elenco completo dei bonus speciali che saranno disponibili include diverse featurette, incentrate sui più disparati elementi del film che vanno dall'emozionante scena dell'inseguimento a bordo della Batmobile alla trasformazione di Colin Farrell nel Pinguino. Ad attirare lo sguardo dei fan però è soprattutto la presenza di 'scene eliminate' arricchite dal commento del regista Matt Reeves: riferendosi a questo contenuto speciale utilizzando il plurale, è dunque chiaro che la scena col Joker di Barry Keoghan non sarà l'unica presente nel materiale bonus. In effetti è stato riferito che il primo montaggio di The Batman si prolungava a quattro ore di durata, dunque il materiale scartato è evidentemente molto: staremo a vedere a quanto di questo sarà concesso di trovare nuova vita nell'home-video.

Qui sotto l'elenco dei contenuti speciali:

Vengeance In The Making

Vengeance Meets Justice

The Batman: Genesis

Becoming Catwoman

Looking for Vengeance

Anatomy of The Car Chase

Anatomy of The Wingsuit

A Transformation: The Penguin

The Batmobile

Unpacking The Icons

Deleted Scenes with Director's Commentary

Che cosa ne pensate di questi contenuti? Quali scene eliminate pensate che ci saranno nelle edizioni home-video? Ditecelo nei commenti.