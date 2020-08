The Batman, quali conseguenze per Robert Pattinson col ritorno di Ben Affleck?

Ieri è stata senza dubbio la giornata di Batman: tra teaser per il nuovo videogioco, il reveal del logo ufficiale del film con Robert Pattinson e il clamoroso annuncio del ritorno di Ben Affleck per il film di Flash, i fan sono stati letteralmente bombardati con aggiornamenti sull'Uomo Pipistrello.

Tuttavia resta un dubbio da chiarire: cosa comporterà il ritorno di Ben Affleck per la nuova saga con protagonista Robert Pattinson scritta e diretta da Matt Reeves?

Ci viene in aiuto Umberto Gonzalez, reporter di The Wrap da sempre 'intimo' con le produzioni DC Films e particolarmente vicino al mondo di Affleck: nelle scorse ore, infatti, Gonzalez ha ampliato l'esclusiva di Vanity Fair sul ritorno del Batman creato da Zack Snyder chiarendo che il ruolo in The Flash di Andy Muschietti sarà il gran finale del personaggio.

Il reporter inoltre scrive: "Altra cosa che vale la pena sottolineare, non ci saranno altri film con il Batman di Ben Affleck né fantomatiche serie tv per HBO MAX come si è detto online tra i blog di fanboy. L'imminente The Batman di Matt Reeves non sarà influenzato da Flash e il Bruce Wayne di Robert Pattinson non ha nulla da temere, dato che è ancora visto come il futuro del franchise."

E che Robert Pattinson sia considerato il futuro di Batman lo si era intuito qualche giorno fa, quando il Bat-simbolo del suo costume è diventato il nuovo logo ufficiale del personaggio DC Comics, logo che sarà utilizzato per tutto il merchandise della casa editrice che sarà messo in vendita nei prossimi mesi, a partire dai giocattoli per arrivare fino alle tazze da collezione.

Ricordiamo che l'appuntamento da non perdere è fissato per domani sabato 22 agosto, quando Matt Reeves presenterà ufficialmente The Batman durante il DC FanDome.