The Batman: conferme da Jeffrey Wright sul suo ingaggio come Jim Gordon

Nella giornata di ieri si è parlato di Jeffrey Wright come possibile nuovo interprete di Jim Gordon nel film The Batman, diretto da Matt Reeves. Secondo la notizia riportata ieri, Wright sarebbe in trattative con la produzione per vestire i panni di Gordon. Ora la star di Westworld pare confermare su Twitter il suo coinvolgimento nello show.

L'ultimo attore ad interpretare il commissario Gordon sul grande schermo è stato J.K. Simmons in Justice League ma in The Batman dovremmo vedere un reboot del personaggio e non un prequel, come molti hanno ipotizzato in precedenza.

Jeffrey Wright, oltre al ruolo in Westworld, si è unito recentemente al Marvel Cinematic Universe nello show What If?



Su Twitter l'attore ha risposto ad un tweet di Matt Reeves per il Batman Day, dando quasi una conferma del suo coinvolgimento nel progetto.

Della trama di The Batman è stato annunciato che si concentrerà su un giovane Bruce Wayne, presentando una galleria di criminali che includerebbe anche Catwoman e Pinguino. Il regista ha dichiarato che il film non sarà direttamente basato su Year One di Frank Miller e utilizzerà le capacità investigative di Batman in quantità superiore rispetto al passato.

Dovrebbe trattarsi del primo capitolo di una trilogia, con Robert Pattinson protagonista nel ruolo di Bruce Wayne.

Jonah Hill sarà un villain del film mentre Matt Reeves ha partecipato al Batman Day di sabato scorso.