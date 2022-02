The Batman, confermato: nell'universo di Robert Pattinson esiste un villain di Superman!

Oltre a nuovi dettagli sul tragico passato di Enigmista, il romanzo tie-in prologo di The Batman ha confermato l'esistenza di un famoso villain di Superman nell'universo narrativo creato da Matt Reeves per il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson.

Il libro, intitolato "Before the Batman: An Original Movie Novel" conferma che un certo titano megalomane dell'industria di Metropolis e la sua compagnia fanno parte della continuity di The Batman. Come si legge nel passaggio che vi proponiamo qui sotto, infatti, il personaggio narrante del libro racconta: “Io e mio padre dobbiamo andarcene. Forse a Metropolis. Ho sentito dire che il LexCorp Race Team sta assumendo nuovi meccanici."

Ovviamente ciò non significa che i fan debbano aspettarsi in The Batman riferimenti espliciti a Metropolis o Lex Luthor, anche se in passato alcune foto dal set del film avevano mostrato dei passanti travestiti da Wonder Woman e da Superman. Al momento non è chiaro se il franchise di Matt Reeves con Robert Pattinson sia stato sviluppato per raccontare Batman come unico supereroe esistente nell'universo narrativo o se è previsto che al di fuori di Gotham City esistano anche altri personaggi DC. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

The Batman uscirà nei cinema italiani dl 3 marzo: nel cast anche Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Andy Serkis, John Turturro e Colin Farrell.