The Batman, confermato ufficialmente il ruolo di Barry Keoghan: i fan impazziranno!

The Batman sarà la storia di origine di tutti i villain che compariranno nel corso della storia, ma intorno al film di Matt Reeves aleggia un mistero chiamato Barry Keoghan.

La star di Eternals e Dunkirk infatti si era unita al cast di The Batman nel 2020, quando venne annunciato nel ruolo di un non meglio specificato 'poliziotto di Gotham City alle prime armi': nel corso dei mesi però la mancanza di dettagli su questo personaggio hanno spinto i fan a pensare che potesse rappresentare uno specchietto per le allodole piazzato dalla produzione per nascondere il vero ruolo di Barry Keoghan, che da allora è sempre stato l'indiziato numero uno per la parte del nuovo Joker.

Ora, un nuovo documento ufficiale per The Batman comparso online, è destinato a sollevare un polverone: come potete vedere in calce all'articolo, infatti, il documento rappresenta una lista del cast del film con Robert Pattinson, e indica che Barry Keoghan interpreterà un anonimo 'prigioniero di Arkahm', un drastico cambiamento da 'poliziotto di Gotham'. Ma non è tutto: il documento infatti elenca anche i membri dell'equipaggio, e il truccatore Mike Marino viene indicato come designer delle protesi di Pinguino e di Anonimo Prigiero di Arkham: sappiamo già che Colin Farrell sarà letteralmente trasformato in Oswald Cobblepot tramite delle protesi sia per il viso che per il corpo, ma che l'arte di Martino sia stata necessaria anche per il personaggio di Barry Keoghan farebbe immediatamente pensare a delle protesi facciali ... magari per cicatrici? Nei giorni scorsi, del resto, sarebbe trapelata online una foto Barry Keoghan come Joker in The Batman, foto che rappresentava l'attore proprio come un prigioniero di Arkham: i puntini, a quanto pare, si stanno pian piano unendo.

Infine, dall'elenco si nota che il personaggio di Barry Keoghan è l'unico in assoluto a non avere un nome: anche i personaggi più vaghi, come Carla e Annika, vengono indicati con una certa trasparenza, cosa che evidenzia ancora di più la volontà di mantenere segreto il ruolo dell'attore.

Pensate che Joker apparirà davvero nel nuovo film della saga? Ditecelo nei commenti. The Batman, lo ricordiamo, uscirà in Italia dal 3 marzo.