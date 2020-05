The Batman, la conferma: autorizzato il ritorno sul set del film con Robert Pattinson

Ormai settimane fa era giunta la notizia che le riprese dell'attesissimo The Batman di Matt Reeves avrebbero potuto riprende a breve nel Regno Unito, e ora arriva la conferma ufficiale che Robert Pattinson, il regista, la troupe e tutti gli attori sono stati autorizzati a tornare sul set, non appena vorranno.

Con i contagi in diminuzione quasi ovunque in Europa e con la sottoscrizione di nuove regole di sicurezza e sanitarie contro la Pandemia da Coronavirus, le produzioni Hollywoodiane bloccate in Inghilterra potranno ora riprendere a piacimento. Quindi non solo The Batman ma anche Animali Fantastici 3, che dovranno sì, seguire specifiche linee guida, ma potranno lavorare come sempre.



Queste regole comportamentali, di sicurezza e sanitarie sono abbastanza dense ma adeguate a una ripresa del genere. Tra le altre cose, c'è sempre il distanziamento fisico all'infuori della scena vera e propria, testo d'apertura obbligati e allenamenti controllati in totale rispetto delle misure di sicurezza.



A riportare la notizia è il Guardian, che sostiene che ora sta a Warner scegliere quando ripartire, anche se specifica che la major sta cercando prima di tutto di mettere i set e le persone nella più totale sicurezza, quindi ci vorranno ancora un po' di giorni. Un addetto ai lavori, comunque, ha suggerito che in Inghilterra è questo il momento migliore per riprendere i lavori e provare a terminarli, soprattutto perché molte produzioni richiedono un rigido clima estivo.



Tra le altre produzioni autorizzate alla ripartenza dal Governo ci sono il live-action de La Sirenetta e anche The Witcher 2 con Henry Cavill, la serie targata Netflix.



Paul Dano, che sarà chiamato a dare nuovo volto al personaggio in The Batman, sembra però piuttosto fiducioso: "Legalmente non posso dire niente al riguardo. C'è qualcosa di davvero divertente nel mio personaggio e in tutti i personaggi. È il tipo di film che siamo ansiosi di poter portare sul grande schermo in grande stile. Quindi spero che saremo in grado di risolvere tutta questa situazione e di entusiasmarci per un nuovo film di Batman. Ne varrà la pena. Sarà davvero bello" ha spiegato l'attore.