The Batman: i nuovi concept art svelano il costume originale grigio e blu ispirato a Hush!

Mentre The Batman portava a casa il suo primo premio ufficiale nell'industria cinematografica, dal libro 'The Art of the Batman' spuntavano i primi concept art relativi al costume indossato da Robert Pattinson.

Nei film live-action di Batman, l'aspetto del personaggio è stato sempre più o meno tendente al nero, e la versione di Robert Pattinson non ha fatto eccezione: il suo costume - o per meglio dire armatura - è principalmente nera, con qualche guizzo di grigio sugli avambracci. Tuttavia, come potete vedere delle immagini in calce all'articolo, la produzione aveva giocato con l'idea di realizzare un costume molto più fedele ai fumetti, dai toni grigi e blu, simile a quello iconico del fumetto 'Batman: Hush'.

Cosa ve ne pare? Avreste preferito il costume alternativo ritratto nelle immagini in basso, oppure siete soddisfatti di quello indossato da Robert Pattinson per il film? Come sempre, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che The Batman è attualmente in programmazione nei cinema italiani. Il film è ambientato nel secondo anno di attività del Cavaliere Oscuro a Gotham City e ruota intorno all'indagine per risolvere gli omicidi di un nuovo serial killer che si fa chiamare Enigmista. Si tratta di una storia totalmente scollegata e a sé stante dal resto delle produzioni DC Films, e darà vita ad un franchise che presto si espanderà in una serie tv dedicata a Pinguino e un'altra ambientata nel manicomio Arkham.

