The Batman, il compositore delle musiche del film sarà Michael Giacchino

The Batman di Matt Reeves ha finalmente trovato il suo compositore: a firmare la colonna sonora del film targato DC sarà il Premio Oscar Michael Giacchino.

Nananana Nanananana Batmaaaan!

Beh, probabilmente (facciamo sicuramente) differirà un pochino da questa versione, ma la colonna sonora della pellicola diretta da Matt Reeves per Warner Bros. Pictures, The Batman, promette già di essere un instant classic.

Ad occuparsene sarà infatti Michael Giacchino, uno dei compositori più celebri e rispettati dell'ambiente.

Sue sono le iconiche musiche di film e serie tv di successo come Alias, Fringe, Lost, Rogue One: A Star Wars Story, Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home, Coco, Ratatouille e Up (per cui è stato rispettivamente nominato e premiato agli Oscar) e tanti altri.

A dire il vero, la scelta di Giacchino non arriva esattamente come una sorpresa, dato che già mesi fa si speculava sulla possibilità di una sua collaborazione con Reeves. In più, il musicista, che in passato aveva collaborato con il regista per Cloverfield e Il Pianeta Delle Scimmie, sembrava essere al corrente di alcuni dettagli sul film già dalla scorsa estate.

Cast e crew di The Batman si stanno quindi definendo, grazie anche alle recenti aggiunte di Zoë Kravitz come Catwoman e Paul Dano nei panni dell'Enigmista.