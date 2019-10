The Batman, il compositore Michael Giacchino ha ultimato il tema principale

Qualche giorno fa è stato ufficializzato che Michael Giacchino sarà il compositore delle musiche di The Batman. In una recente intervista a WMMM Rocks! l'autore, premio Oscar 2010 per la colonna sonora di Up, ha rivelato di aver già scritto il tema principale del film.

Michael Giacchino, infatti, ha raccontato che era "talmente entusiasta di partecipare al film che semplicemente mi sono seduto e ho già scritto il tema."

Così, il pezzo "è già nelle tasche di Matt [Reeves, il regista di The Batman], che lo sta usando per trovare l'ispirazione mentre finisce di scrivere e di fare le cose che deve fare per prepararsi a dirigere il film."

The Batman sarà la quinta collaborazione tra Reeves e Giacchino, dopo Cloverfield, Blood Story, Apes Revolution e The War - Il pianeta delle Scimmie. Altri film a cui ha lavorato Giacchino sono invece Rogue One, Super 8, Spider-Man: Homecoming, Gli Incredibili 2 e Spider-Man: Far From Home.

La trama di The Batman è ancora avvolta dal mistero; Matt Reeves e il co-sceneggiatore Mattson Tomlin hanno anticipato però che l'atmosfera del film sarà più vicina a quella di una detective story che a quella delle precedenti trasposizioni cinematografiche. Il protagonista Robert Pattinson vuole essere un Batman spaventoso, mentre Zoe Kravitz interpreterà Catwoman e Paul Dano vestirà i panni dell'Enigmista.

Per vedere l'uscita di The Batman nelle sale, in ogni caso, occorrerà aspettare fino al 25 giugno 2021.