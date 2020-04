The Batman, come sarà il Joker del franchise con Robert Pattinson? Ecco una teoria

Partendo dal presupposto che la nuova saga di Batman con Robert Pattinson scritta e diretta da Matt Reeves prima o poi introdurrà un suo Joker, perché fondamentalmente è difficile credere che ciò non avvenga, una teoria ha provato ad immaginare come sarà il villain nel nuovo franchise DC.

Come noto, non ci sono (attualmente) dei piani per "riciclare" l'Arthur Fleck di Joaquin Phoenix visto in Joker per i nuovi film con Pattinson, sebbene tutti i fan DC lo stiano ripetutamente chiedendo a gran voce da diversi mesi.

E mentre iniziano a spuntare alcuni rumor e fan-art sulla possibilità che sia Johnny Depp ad interpretare Joker in futuro, una nuova teoria immagina un villain diverso a tutti quelli visti al cinema finora: distante dalla vulnerabilità introversa di Phoenix, dallo stile punk di Jared Leto, dall'anima anarchica di Heath Ledger e dallo spirito clownesco di Jack Nicholson, il nuovo Joker potrebbe assomigliare al Black Mask che Ewan McGregor ha mostrato in Birds of Prey, uno specifico mix di sgargiante teatralità e depravazione senza rimorsi ispirato grossomodo al pagliaccio assassino visto nella run a fumetti di Tom King.

