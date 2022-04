The Batman: ecco come sarebbe il Joker di Barry Keoghan con un look 'classico'

Il Joker di Barry Keoghan in The Batman, protagonista di una famosa scena inclusa nel finale del film e di un'altra ancor più famosa ma tagliata, assume un 'look classico' nella nuova fan-art del famoso artista digitale Mizuriau.

Nella fan-art, che come al solito potete trovare nel post disponibile in calce all'articolo, il Joker di Barry Keoghan non ha più il volto orribilmente sfigurato dalle terribili cicatrici intraviste in The Batman di Matt Reeves, e indossa l'iconico abito viola del Joker dei fumetti e della serie animata di Batman, con tanto di cravatta verde giallognolo: che cosa ve ne pare? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che The Batman è ora disponibile in Italia per l'acquisto e il noleggio digitale in tutti gli store online, con l'edizione home-video fisica, in dvd, bluray e 4K, prevista per il 30 giugno prossimo. Il film, scritto, diretto e prodotto da Matt Reeves, è interpretato da Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne/Batman, Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano nel ruolo di Edward Nashton/l'Enigmista, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon del GCPD, John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard nel ruolo del procuratore distrettuale di Gotham Gil Colson, Jayme Lawson come candidato sindaco Bella Reál, Andy Serkis come Alfred e Colin Farrell come Oswald "Penguin" Cobblepot. La storia del film dovrebbe continuare in un sequel non ancora annunciato ufficialmente, con Matt Reeves che sta già sviluppando diverse serie tv spin-off da pubblicare su HBO Max.

