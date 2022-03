The Batman: la colonna sonora di Michael Giacchino arriva in tre vinili!

Il film è al cinema da pochi giorni, ma il main theme di The Batman ha già conquistato tutti. Michael Giacchino, che ha composto le musiche della pellicola di Reeves, si è rivelato all'altezza di Danny Elfman che ha creato la soundtrack dei film di Burton o Hans Zimmer, che ha lavorato per Nolan. Adesso le musiche di Giacchino arrivano in vinile.

Si tratterà di un'uscita in vinile 3XLP che sarà resa disponibile sul sito Mondo dal 9 marzo alle 13:00.

The Batman è il quinto film in cui Reeves e Giacchino hanno collaborato. Il compositore, vincitore di Academy, Emmy e Grammy Award, è in verità già noto per numerose colonne sonore di successo, come quelle de Gli incredibili, Coco, Jojo Rabbit, Ratatouille , Star Trek, Jurassic World, Rogue One: A Star Wars Story, Spider-Man: Homecoming. In The Batman ha dimostrato ancora una volta la sua grandezza, introducendo un main theme potente, che si è legato subito alla perfezione con il protagonista. Matt Reeves ha raccontato che quando ha ascoltato il tema per la prima volta, era con il produttore cinematografico Dylan Clark. "Sono rimasto a bocca aperta! È stato così emozionante. Abbiamo letteralmente pianto... è stato incredibile" ha detto il regista.

Ma ad avere un grande impatto sono stati anche il tema ricco di archi di Catwoman e la musica terrificante, associata al coro dei Tiffin Boys, dell'Enigmista. Tutto ciò ha creato una "colonna sonora ispirata ed essenziale come il film stesso".

Il vinile contiene tre dischi con circa due ore di musiche. La copertina presenterà un artwork completamente nuovo curato da Henry Abrams su vinile da 180 grammi. Secondo quanto riportato il prodotto avrà un costo di 50 dollari. Ecco il contenuto dei dischi:

Track List

Side One

Can't Fight City Halloween (4:05) Mayoral Ducting (2:34) It's Raining Vengeance (4:31) Don't Be Voyeur with Me (2:38) Crossing the Feline (1:46) Gannika Girl (2:31)

Side Two

Moving in for the Gil (4:23) Funeral and Far Between (1:46) Collar ID (1:15) Escaped Crusader (2:44) Penguin of Guilt (3:45) Highway to the Anger Zone (5:20)

Side Three

World's Worst Translator (3:35) Riddles, Riddles Everywhere (1:54) Meow and You and Everyone We Know (5:19) For All Your Pennyworth (2:38) Are You a Kenzie or a Can't-zie? (5:45)

Side Four

An Im-purr-fect Murder (3:49) The Great Pumpkin Pie (2:22) Hoarding School (4:55) A Flood of Terrors (4:30) A Bat in the Rafters, Pt. 1 (4:34)

Side Five

A Bat in the Rafters, Pt. 2 (6:42) The Bat's True Calling (3:05) All's Well That Ends Farewell (2:41) The Batman (6:47)

Side Six