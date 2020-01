The Batman, Colin Farrell smentisce le foto sul look del suo Pinguino

Ospite da Ellen per parlare dei suoi progetti passati e futuri, Colin Farrell ha commentato per la prima volta il suo coinvolgimento in The Batman nei panni del Pinguino, smentendo anche alcune delle notizie emerse nei giorni scorsi.

Stando all'attore, le foto che lo hanno ritratto con i capelli color platino e una tazza di caffè in mano non avevano niente a che vedere con il film di Matt Reeves: Farrel si è infatti tinto i capelli per celebrare la conclusione di un altro progetto slegato da The Batman.

Mentre le riprese di The Batman sono ormai avviate da qualche settimana, inoltre, l'attore ha confermato che non metterà il piede sul set prima di due settimane. Altra cosa interessante, Farrell si riferisce al suo personaggio con il nome di "Oz", proprio come ha fatto Reeves nell'annunciare la sua presenza nel cast: l'abbreviazione di Oswald Chesterfield Cobblepot (alter ego del Pinguino) di recente è stata utilizzata solamente in Batman: The Telltale Series, che il regista abbia preso la versione del videogioco come riferimento?

Per saperne di più non ci resta che attendere l'inizio delle riprese, dalle quali è emersa una potenziale prima foto di Pattinson nei panni di Bruce Wayne (tuttora non confermata). Nel frattempo, Zoe Kravitz si è detta entusiasta di interpretare Catwoman.