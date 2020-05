The Batman, Colin Farrell sul ruolo del Pinguino: 'Non ho molto da fare'

Mentre Warner Bros. sta preparando tutte le precauzioni necessarie per riprendere la lavorazione di The Batman, Colin Farrell è tornato a parlare del ruolo del suo Pinguino nel film di Matt Reeves durante una recente intervista con GMA (via Heroic Hollywood).

"Ho solo iniziato e non vedo l'ora di tornare al lavoro. È stato divertente creare il personaggio e la sua estetica, e non vedo davvero l'ora di tornare ad esplorarlo" ha spiegato l'attore, prima di parlare più nel dettaglio del suo contributo alla pellicola. "Non ho molto da fare, ho un certo ruolo, ma non appaio in tutto il film. Ci sono un paio di scene interessanti che non vedo l'ora di tornare a girare. Lo sento come qualcosa che non avevo mai avuto l'opportunità di esplorare prima d'ora. È originale e divertente. Ma sono solo all'inizio del mio viaggio."

Il ruolo secondario che sembra anticipare Farrell potrebbe essere dovuto alle presenza di numerosi altri villain, tra cui Catwoman (Zoe Kravitz), Carmine Falcone (John Turturro) e l'Enigmista (Paul Dano), con quest'ultimo che secondo alcuni rumor non confermati potrebbe fare da antagonista principale del Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson.

E voi cosa vi aspettate dalla nuova versione del Pinguino? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, vi lasciamo alle ultime anticipazioni di Matt Reeves su di The Batman.