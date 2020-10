The Batman, Colin Farrell rivela quando finiranno le riprese del film con Robert Pattinson

Nel corso di una recente intervista, l'attore Colin Farrell ha svelato quando termineranno le riprese di The Batman, attesissimo cinecomic DC Films scritto e diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson.

Farrell, che nel primo capitolo del nuovo franchise del cavaliere oscuro interpreterà Oswald Cobblepott, alias il Pinguino - è stato ospite del The Ian Dempsey Breakfast Show e ha svelato che lavorerà al film fino a febbraio 2021. Nel link in calce all'articolo potete trovare l'intervista: il discorso su The Batmaninizia intorno al minuto 6:43.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle nuove immagini dal set di The Batman, tramite le quali abbiamo visto proprio il Pinguino di Colin Farrell protagonista di una scena di inseguimento. Inoltre, è stato confermato nella giornata di ieri che il film di Matt Reeves utilizzerà la stessa tecnologia di The Mandalorian per la realizzazione di alcune determinate sequenze.

Ricordiamo che i dettagli della trama di The Batman sono tenuti nascosti, anche se è stato confermato che il film farà parte di un franchise a sé stante e sarà ambientato nell'universo denominato New Earth, nel quale Bruce Wayne è impegnato nel suo secondo anno come protettore di Gotham City. Il film include anche Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano nei panni dell'Enigmista, Jeffrey Wright nei panni di James Gordon, John Turturro nei panni di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard nel ruolo di Gil Colson, Jayme Lawson nel ruolo di Bella Reál e Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth.

L'uscita è fissata per il 4 marzo 2022.