The Batman, Colin Farrell è un Pinguino irriconoscibile: le parole di un collega

Prosegue la lavorazione di The Batman, il prossimo film sul personaggio DC diretto da Matt Reeves e con protagonista Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne. Uno dei villain sarà il Pinguino, interpretato da Colin Farrell, che si è sottoposto ad un lungo processo di make-up. Una trasformazione così radicale che ha confuso anche i suoi colleghi.

A raccontarlo è Rupert Penry-Jones, che nel film interpreta il sindaco di Gotham City:"Sono arrivato sul set e c'era questo tizio che vagava con molta confidenza. Non avevo idea di chi fosse. Era molto amichevole con tutti, raccontava delle storie, io ho pensato si trattasse di un attore poco famoso, una specie di comparsa. Ha cominciato a parlare con me in tono cordiale e ho cominciato a osservare il suo costume. Indossava un tutore sulla gamba e aveva strane cicatrici in faccia, ho pensato 'Hanno fatto un notevole sforzo per un personaggio secondario...' e all'improvviso ho capito 'Aspetta un momento, questo tizio deve interpretare il Pinguino, oh mio Dio ma è Colin Farrell!'".



Oltre ad essere ingrassato parecchio per il ruolo, il trucco prostetico è ciò che rende irriconoscibile Colin Farrell, tanto che anche Jeffrey Wright ha dichiarato di aver trascorso diverso tempo sul set prima di riconoscere il collega sotto quel grande lavoro di make-up.

The Batman comprende nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne/Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle/Catwoman), Paul Dano (Edward Nashton/l'Enigmista), Jeffrey Wright (James Gordon), John Turturro (Carmine Falcone), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Barry Keoghan (Stanley Merkel), Jayme Lawson (Bella Reál), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) e Colin Farrell (Oswald Cobblepot/Pinguino).



