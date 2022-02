The Batman, Colin Farrell parla del trucco del Pinguino: indosserà il celebre monocolo?

Manca pochissimo al debutto di The Batman nelle sale italiane, ma intanto vediamo cos'ha da dire sul suo personaggio Colin Farrell, l'interprete del Pinguino nel film di Matt Reeves.

Quando si intravide per la prima volta il Pinguino di Colin Farrell nei materiali promozionali di The Batman, in molti faticarono a riconoscerlo.

Questo perché il trucco dell'attore per il ruolo sarà molto pesante nel film, e assai diverso da come ce lo si potesse aspettare.

Ma secondo Farrell, questo non farà che aiutare la sua performance, per via della reazione che il pubblico (ha avuto e) avrà di fronte al personaggio: "Voglio dire, è una cosa da umani, sapete. Come esseri umani siamo soliti avere delle reazioni istintive sulle persone basandoci sul loro aspetto esteriore, no? È qualcosa che ci viene insegnato fin da piccoli. A volte è un meccanismo di difesa, altre è solo un prodotto di quel tipo di critica sociale che penso possa essere piuttosto canceroso".

"Avevo i miei pensieri e le mie idee in base a ciò che Matt Reeves aveva scritto nella sceneggiatura, e ciò che ho letto. Ma stavo facendo fatica a pensare cosa potessi farci io, come potessi abitare il personaggio" continua Farrell "E poi ho visto il character design di Mike Marino, e quel volto diceva così tanto. Era così realistico, anche solo dalla bozza, e poi ho l'ho provato addosso. C'erano le cicatrici, la faccia butterata. E questa tristezza, mi faceva sentire un'estrema empatia guardandolo. Os, sapete, può essere terrificante. Ha una propensione per la violenza. Ma come la maggior parte degli esseri umani su questo pianeta, dentro di lui c'è questa vulnerabilità, una fragilità che Matt voleva esplorare. Ed era qualcosa che rappresentava davvero Mike".

"Così quando ho visto il makeup definitivo per la prima volta, ho iniziato a capire di più quest'uomo, cosa può essere stata la sua vita quando era giovane, quando aveva ancora 20 anni, cercando di farsi strada come criminale. E mi ha aiutato così tanto nell'interpretarlo, davvero" conclude poi.

E quando gli chiedono se il suo Pinguino indosserà il caratteristico monocolo dei fumetti, risponde con un sorrisetto e facendo il vago: "Non lo so, non ne sono sicuro... Non lo so" "Potrei averlo provato in un paio di occasioni. E so che per un po' eravamo indecisi se adottarlo o meno. Ma non sono sicuro [di quale conclusione abbiamo poi raggiunto]".