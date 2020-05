The Batman: Colin Farrell parla di com'è essere il Pinguino

Nelle ultime ore, Colin Farrell ha potuto rilasciare varie dichiarazioni circa la sua esperienza sul set di The Batman dove ha ricoperto il ruolo del Pinguino, celebre villain dei fumetti DC e dell'universo del Cavaliere Oscuro, nonché la seconda incarnazione del personaggio dai tempi di Batman - Il ritorno.

Dopo aver parlato delle dimensioni del ruolo, Farrell si è poi detto entusiasta di entrare a far parte del DC Extended Universe della Warner e più in generale di far parte della mitologia di Batman, con tutto ciò che questo comporta: "E' tutto molto emozionante, far parte di quell'universo e sapere che alcune parole fondamentali sono parte del mio lessico: Gotham City, Pinguino, Joker, Batman, Bruce Wayne, Harvey Dent e tutte le altre...".

Farrell ha poi rivelato di non essere stato un assiduo lettore di fumetti da bambino, ma di essere cresciuto con la serie televisiva di Adam West e di aver adorato i Batman di Tim Burton: "I Batman di Tim Burton erano un po' il mio piatto preferito, e crescendo guardavo anche la serie di Adam West. Quindi Batman era molto presente nella mia vita da ragazzino, non dai fumetti ma dalla serie TV che guardavo in continuazione. Poi nella mia adolescenza ho visto la versione di Tim Burton e l'ho adorata".

In precedenza, Farrell ha rivelato di non avere tante scene come Pinguino nel film di Matt Reeves. Il ruolo secondario che sembra anticipare Farrell potrebbe essere dovuto alle presenza di numerosi altri villain, tra cui Catwoman (Zoe Kravitz), Carmine Falcone (John Turturro) e l'Enigmista (Paul Dano), con quest'ultimo che secondo alcuni rumor non confermati potrebbe fare da antagonista principale del Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson. Nel frattempo, vi lasciamo alle ultime anticipazioni di Matt Reeves su di The Batman.