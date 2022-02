The Batman, Colin Farrell: 'Mio figlio terrorizzato dalla mia interpretazione di Pinguino'

Se la serie tv spinoff di Pinguino sarà come Scarface, Colin Farrell rischia seriamente di compromettere il rapporto con suo figlio: il bambino, a quanto pare, è stato infatti 'terrorizzato' dall'interpretazione del padre in The Batman.

Nel prossimo cinecomic della DC Films, l'attore irlandese assumerà il ruolo del signore del crimine di Gotham Pinguino, alias Oswald "Oz" Cobblepot: ma come visto dalle foto promozionale e dai trailer, Colin Farrell sarà irriconoscibile nei panni del villain, e in un'intervista per Extra la star ha raccontato di come uno dei suoi figli sia rimasto impressionato dalla sua trasformazione.

"Quando mio figlio mi ha visto per la prima volta nei panni del Pinguino è rimasto completamente inorridito. Era terrorizzato, gli ci è voluto un minuto per riprendersi", ha ricordato l'attore. "Per quanto riguarda il processo di trasformazione, dico solo che la prima volta ci sono volute dalle sei alle otto ore per mettere i denti, il viso, la parrucca e il body. È stata davvero potente come cosa. Ha acceso la mia immaginazione e continua ad alimentarla ancora oggi. Ogni giorno andavo al lavoro e mi sentivo come se avessi carta bianca per interpretare questo personaggio iconico in una maniera totalmente nuova. Ero completamente sparito sotto quel trucco, era rimasto molto poco del vero me."

Colin Farrell ha anche condiviso qualche dettaglio sulla storia del suo personaggio: "In questo film vedremo il Pinguino in una fase diversa della sua carriera rispetto a quella cui siamo abituati. Di solito, il Pinguino è un affermato gangster, è già il Pinguino ed incarna quell'archetipo. La mia versione non è ancora arrivata a quel punto: non è il Pinguino, è Oz. Sta iniziando a farsi strada, per così dire". Non a caso, in precedenza il regista del film Matt Reeves aveva descritto The Batman come una origin story di tutti i villain coinvolti.

Il film uscirà il 3 marzo prossimo in Italia.