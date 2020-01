The Batman, Colin Farrell loda Matt Reeves: 'La storia è dark, emozionante e magnifica'

Durante una recente ospitata al Jimmy Kimmel Live per la promozione di The Gentlemen, il nuovo film di Guy Ritchie, la star Colin Farrell ha potuto rivelare qualche dettaglio relativo a The Batman, attesissimo nuovo cinecomic DC Films scritto e diretto da Matt Reeves.

Proprio sul lavoro dell'autore sono andate a concentrarsi le parole di Farrell, che recentemente aveva smentito le foto sul look del Pinguino emerse nei giorni scorsi. L'attore irlandese - che sembra aver messo su un po' di peso in vista dell'inizio delle sue riprese - non ha discusso ogni dettaglio del suo personaggio in ogni dettaglio, ma ha offerto la sua opinione sulla sceneggiatura del reboot.

"Sono in procinto di parlare con Matt Reeves, che è il regista e ha anche scritto la sceneggiatura. E, se posso dirlo, ha scritto una sceneggiatura davvero bella, oscura, commovente, davvero magnifica", ha detto Farrell. "È tutto molto silenzioso, ma è una sceneggiatura davvero meravigliosa che ha scritto con un profondo e vero amore per questi personaggi. Al momento stiamo finendo di progettare l'estetica della mia parte".

Farrell ha anche approfittato della vetrina per lodare i suoi compagni di cast, dicendosi entusiasta di poter lavorare con Robert Pattinson (Bruce Wayne), Jeffrey Wright (commissario Gordon) e Zoe Kravitz (Catwoman). Potete guardare l'intervista in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che The Batman arriverà nei cinema il 25 giugno 2021. Nel cast ci saranno anche Andy Serkis nei panni di Alfred Pennyworth, John Turturro in quelli di Carmine Falcone e Paul Dano nei panni dell'Enigmista, mentre Peter Sarsgaard, l'aggiunta più recente, ha un ruolo attualmente sconosciuto.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle dichiarazioni di Zoe Kravitz su The Batman.