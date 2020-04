The Batman, Colin Farrell indosserà delle protesi facciali per il suo Pinguino

In queste ore sono arrivati in rete alcuni potenziali dettagli su The Batman, nuovo film scritto e diretto da Matt Reeves, e in particolare sul ruolo del Pinguino di Colin Farrell.

Durante una recente intervista, l'attore teatrale Rob McClure ha menzionato il processo di adattamento alle protesi necessarie per aiutarlo nelle sue interpretazioni, e ha spiegato che la società responsabile degli attrezzi di scena con cui lavora ha realizzato delle protesti per The Batman. Come potete vedere nel video qui sotto, McClure menziona alcune protesi create specificatamente per Colin Farrell, che come noto interpreterà Oswald Cobblepot.

A quanto pare, dunque, nonostante l'accento posto sul realismo del film da parte di Reeves in questi giorni di interviste da quarantena, è chiaro che l'attore irlandese vanterà l'aspetto "grottesco" tipico del Pinguino dei fumetti. Una notizia un po' sorprendente, ma che di certo aggiunge ulteriori elementi al quadro generale di quello che è senza dubbio uno dei film più attesi attualmente in produzione.

Ricordiamo che i dettagli del film sono tenuti segreti, anche se alcuni recenti rumor hanno provato ad indicare alcuni passaggi della trama. Il film, in uscita a ottobre 2021, includerà nel cast Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Andy Serkis, Paul Dano e Jeffrey Wright.

