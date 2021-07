The Batman, Colin Farrell: 'Ecco quante scene avrà il mio villain' Ma i fan sono delusi

A quanto pare Colin Farrell, interprete del famoso villain DC Pinguino nell'attesissimo cinecomic Warner Bros. The Batman, ha pochissime scene nel cinecomic di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson.

Mentre discuteva con Josh Horowitz di MTV circa le sfide affrontate dalla produzione per riuscire a realizzare il film durante la pandemia di coronavirus, l'attore ha spiegato: "Ovviamente, il COVID ha iniziato ad attanagliare il mondo mentre stavamo girando e ho lasciato Londra a marzo 2020, quando eravamo ci mancavano ancora quattro o cinque mesi di lavoro", ha detto Ferrell. "E poi siamo tornati indietro e come sapete Robert si è ammalato ed è stato come: 'Il fottuto Batman ha il COVID?'"

Nel complesso, Farrell ha detto che ci sono voluti dai dodici ai quattordici mesi per terminare la produzione di The Batman. "Io ho solo cinque, massimo sei scene come Pinguino, quindi sono sincero quando dico che non vedo l'ora di vedere il film perché non sarà rovinato dalla mia presenza!", ha aggiunto. "È un grande omaggio per me. Mi sentirò un po' a disagio per i fottuti nove minuti di tempo che ho a disposizione, e poi per il resto potrò godermi il film e scoprire come Matt Reeves ha dato vita a questo mondo".

Colin Farrell è solo l'ultimo attore ad aver interpretato il criminale Oswald Cobblepot, alias Pinguino: Burgess Meredith è stato il primo a vestire i panni del supercriminale DC Comics nello show televisivo Batman degli anni '60, e riprese il ruolo in Batman: The Movie del 1966. Decenni dopo, il regista Tim Burton e l'attore Danny DeVito si sono uniti per dare realizzare una versione molto più oscura e macabra al personaggio in Batman Returns del 1992. Più di recente, la serie TV Gotham ha scelto Robin Lord Taylor per interpretare un giovane Pinguino, immaginato come un piccolo truffatore che si arrampica gradualmente lungo la catena alimentare del ventre criminale di Gotham City.

