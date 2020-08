The Batman: Colin Farrell diventa l'Imperatore Pinguino in due fantastiche fan art

In attesa di poter ammirare il suo look ufficiale in The Batman, i fan del reboot cinematografico di Batman scritto e diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson continuano a confezionare bellissima fan art dedicata al Pinguino interpretato da Colin Farrell, come queste ultime due ideate da William Gray.

Colin Farrell ha precedentemente confermato che il progetto sarà a dir poco ambizioso: "L'intera prospettiva è davvero eccitante. Sono entusiasta di far parte di questo universo. Ci sono alcune parole che fanno parte del mio lessico e quelle parole sono Gotham City, Pinguino, Joker, Batman, Bruce Wayne, Harvey Dent ... tutte queste cose."

L'attore ha elogiato la rappresentazione del Pinguino di Danny DeVito in Batman Returns ma ha anche anticipato che Matt Reeves porterà qualcosa di nuovo nel franchise di Batman: “Ho visto tutti i film di Batman da solo e con i miei figli, ma devo ammettere che questa sceneggiatura è qualcosa di incredibilmente originale. Si sporge in quelle atmosfere ma non prende nulla in prestito. Nasce dalla mitologia di quel personaggio, Bruce Wayne, Batman e Gotham, ma allo stesso tempo ne fa un trattamento e ne crea una versione che non avevo mai visto prima. Matt Reeves ha fatto un lavoro incredibile nel rendere il suo film sia familiare che unico e nuovo, allo stesso tempo. È davvero emozionante farne parte."

Vi ricordiamo che le riprese del film ripartiranno nelle prossime settimane; nel frattempo, guardate una foto a tema Batman condivisa da Zoe Kravitz. E non dimenticate che il prossimo 22 agosto ci sarà il DC FanDome, evento all'intero del quale verrà anche presentato il primo materiale ufficiale di The Batman, che uscirà nelle sale il 1° ottobre 2021.