The Batman, Colin Farrell confermato nel ruolo di Pinguino: l'incredibile trasformazione

Per mesi ci diamo chiesti se Pinguino sarebbe stato il personaggio interpretato da Colin Farrell in The Batman, segreto custodito gelosamente da Matt Reeves e svelato solo al DC FanDome. Nel primo trailer di The Batman abbiamo infatti visto Farrell nei panni di Oswald Cobblepot, che una drastica trasformazione rendeva però irriconoscibile.

Anche se i molti ne erano già convinti, c'è stata bisogno di una conferma da parte degli stessi tecnici del film ed infatti a dissolver dei dubbi dei fan è Mike Marino, make-up artist che ha recentemente lavorato al Project Power di casa Netflix. L'artista ha infatti confermato che dietro quell'insieme deforme di cicatrici, protesi e rabbia si nasconde Farrell: potrete dare un'occhiata più da vicino al Pinguino di Reeves nel post condiviso da Marino e che troverete in calce.

La tensione e il mistero che Reeves ha creato intorno al ruolo dell'attore sembrerebbe confermare l'importanza che Cobblepot avrà nella narrazione e, similmente al Bruce Wayne interpretato da Robert Pattinson, è possibile che anche nel suo caso saremo spettatori della sua evoluzione fino alla totale trasformazione nel Signore delle fogne di Gotham.

Quello che molti fan hanno trovato però singolare è la somiglianza del Pinguino di Farrell con un altro personaggio iconico della storia cinematografica di Batman, in cui è evidente che Matt Reeves voglia lasciare il segno: scoprite di più nel nostro speciale sul suo Batman vendicativo e spietato.