The Batman: Colin Farrell è andato in uno Starbucks vestito da Pinguino!

Manca ormai pochissimo all'arrivo di The Batman, previsto per il 3 Marzo 2022. Mentre Robert Pattinson, che sarà ospite a Verissimo, si prepara a promuovere il film in Italia, uno dei membri del cast, Colin Farrell, rivela un divertente aneddoto che coinvolgerebbe il suo personaggio.

Come sappiamo nel film di Matt Reeves Farrel interpreterà Oswald 'Oz' Cobblepot aka il Pinguino. Nel corso di un'intervista con Collider l'attore ha recentemente svelato di essere andato da Starbucks con il trucco da Pinguino, che lo rendeva (quasi) irriconoscibile.

"Il primo giorno in cui abbiamo provato il tutto, abbiamo deciso di 'provarlo' - provarlo, metaforicamente parlando", ha detto Farrell nell'intervista. "Abbiamo deciso di farlo a Burbank. Ci sono volute circa sei o otto ore [per realizzarlo]. Era una squadra di 10 o 15 persone. Ed è stato davvero divertente. Sono andato da Starbucks e ho ordinato una bevanda non molto 'da Oswald', un latte d'avena con due dolcificanti alla stevia. Ho avuto un paio di sguardi ma solo perché avevo un aspetto così imponente. [Il designer] Mike Marino lavorato così tanto per me su questo".

In una recente intervista Farrell ha parlato del suo personaggio, dicendo che "c'è un grande dolore in Oz, e credo che come reference, non per la mia performance, ma solo da un punto di vista emotivo per Matt - credo che Fredo de Il Padrino fosse la reference". L'attore ha infatti descritto il personaggio come un uomo davvero ambizioso che non ha mai avuto l'opportunità di esplorare davvero i suoi desideri, in quanto considerato da tutti come qualcuno che "non poteva essere capace" di raggiungerli.