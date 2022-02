The Batman, che coincidenza! Scoprite chi era l'insegnante di Matt Reeves a Hollywood

A quanto pare Matt Reeves, sceneggiatore produttore e regista di The Batman, è sempre stato legato al Cavaliere Oscuro della DC Comics: tanti anni fa, infatti, uno dei più famosi autori dei fumetti di Batman fu un suo insegnante di sceneggiatura.

Stiamo parlando di Jeph Loeb, autore di alcune delle pagine più importanti della storia editoriale dell'Uomo Pipistrello, come le saghe di Hush, Il lungo Halloween e Vittoria Oscura. Reeves, infatti, in una recente intervista promozionale con EW, ha raccontato che, mentre faceva ricerche sui fumetti del personaggio per iniziare la sceneggiatura di The Batman, ha scoperto che due delle sue principali fonti di ispirazione - Batman: The Long Halloween e Batman: Dark Victory (a tal proposito, ecco 5 fumetti da leggere prima di The Batman) - erano firmate entrambe da Loeb, che era stato suo insegnante al corso di sceneggiatura della University of Southern California.

"In un certo senso l'ho sentita come una responsabilità, perché quando frequentavo il suo corso ero molto determinato a diventare un regista. Fin da bambino, quando facevo cortometraggi, mi appassionavo alla storia che volevo raccontare e scrivevo anche la sceneggiatura, perché ho sempre creduto che per arrivare a fare il regista dovessi passare per la scrittura." E seguire i corsi di scrittura di Jeph Loeb avrebbe influenzato pesantemente la sua carriera di sceneggiatore: "Quando ero nel corso di sceneggiatura del signor Loeb, lui mi disse: 'Devi continuare a seguire questa strada, perché credo che tu abbia delle buone possibilità'. Quando ho iniziato a studiare la storia editoriale di Batman e ho scoperto che proprio lui aveva scritto i miei fumetti preferiti, ci sono rimasto di sasso. E' stato fantastico".

