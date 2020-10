The Batman, una clamorosa foto dal set conferma l'esistenza di Superman?

Continuano le riprese dell'attesissimo The Batman di Matt Reeves in quel di Liverpool, e l'ultima foto direttamente scattata in loco da qualche curioso non mostra né Robert Pattinson nel costume del Cavaliere Oscuro ne alcuno nuovo sguardo agli altri personaggi, perché sembrerebbe aver immortalato un Superman di passaggio.

L'utente SamMcTweets ha infatti pubblicato via Twitter la foto che potrebbe essere una grande a inaspettata anticipazione della presenza di qualche viticcio del multiverso anche nel film di Reeves, che ricordiamo sarà ambientato nell'Universo New Earth. Sì perché una delle comparse che si vedono camminare per il set sembrerebbe proprio vestita come L'Uomo d'Acciaio, riconoscibile anche di spalle dagli iconici colori rosso, blu e giallo.



Questo è interessante, considerando che The Batman appare come un film profondamente autonomo e a se stante, almeno per il momento. La verità potrebbe però essere molto più semplice e trovare cuore nel fatto che dovrebbe trattarsi di un semplice costume di Halloween, soprattutto dato il periodo, ma immaginiamo che le risposte non tarderanno ad arrivare.



Nel cast di The Batman troviamo anche Paul Dano, Colin Farrell, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright e John Turturro.