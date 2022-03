The Batman, un cinema in Texas controllerà le borse degli spettatori dopo un incidente

Qualche giorno fa un utente Twitter aveva pubblicato un video in cui si notava la presenza di un pipistrello in sala durante la proiezione di The Batman. Adesso un cinema texano ha dichiarato che controllerà le borse di tutti gli spettatori prima dell'ingresso in sala.

Ovviamente, la proiezione è stata interrotta subito e le luci si sono accese. A quel punto è intervenuto prontamente lo staff del cinema, in particolare una dipendente che, come potrete vedere nel video in fondo all'articolo, ha detto: "Useremo il proiettore per spegnere quella luce [lo schermo] e io spegnerò tutte le luci in sala e proverò a farlo entrare [il pipistrello] in questa zona illuminata [un'uscita]. Se siete a disagio a stare al buio con un pipistrello, per favore uscite adesso." Alle parole delle donne è seguita la risata incredula del pubblico presente. Ovviamente è stato in seguito offerto un rimborso completo del biglietto, ma la maggior parte delle persone è rimasta a vedere il film nonostante il pipistrello.

"Il controllo locale degli animali è stato immediatamente contattato" ha detto una portavoce di Cinépolis, che possiede il cinema incriminato, il Moviehouse & Eatery nel nord-ovest di Austin (Texas). "[I dipendendi del controllo locale degli animali] hanno supervisionato la situazione per garantire la sicurezza di ospiti, associati e animali. Per garantire che uno scherzo come questo non si ripeta, abbiamo aggiunto un'ulteriore misura di sicurezza e stiamo controllando tutte le borse degli ospiti prima dell'ingresso".

Intanto, con o senza pipistrelli in sala, The Batman domina il botteghino ovunque.