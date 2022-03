The Batman: il film con Robert Pattinson nasconde una scena post credit?

The Batman è finalmente al cinema in Italia, ma come da tradizione quando si ha a che fare con i cinecomics dei supereroi i fan si stanno domando: il film con Robert Pattinson nasconde una scena post-credit?

Senza fare spoiler, qui sotto vi anticipiamo cosa succede alla fine dei titoli di coda di The Batman e se vale la pena rimanere seduti dopo la conclusione del film per attendere una eventuale scena segreta, in base al vero e proprio 'gioco con lo spettatore' diventato una regola fissa del blockbuster grazie alla produzione dei Marvel Studios.

Ma la risposta nel caso di The Batman è: si e no. Come ampiamente anticipato da Matt Reeves, infatti, il film con Robert Pattinson è stato concepito come un'unica opera che inizia e finisce nell'arco di tre ore di narrazione, e i fan non troveranno alcuna scena post-credit se decideranno di rimanere ostinatamente seduti fino alla fine dei titoli di coda; tuttavia, chi sceglierà di tenere duro sarà ugualmente ricompensato da un piccolissimo easter-egg evidentemente nascosto dalla Warner Bros. per 'salutare' i suoi fan più accaniti. A costo di ripeterci, comunque, va precisato che questa 'scena post-credit' non aggiungerà nulla alla storia del film, che si concluderà definitivamente allo scadere della narrazione.

Ciò non vuol dire, però, che prima della sua conclusione The Batman non metterà in conto un sequel, anzi: come anticipato dal co-produttore Dylan Clark sul tappeto rosso della premiere, infatti, il nuovo film della saga di Matt Reeves dovrebbe arrivare 'entro i prossimi cinque anni'.



