The Batman al cinema: 6 film da vedere assolutamente prima di entrare in sala

E' arrivato il giorno dell'uscita di The Batman in Italia, ma se ancora non avete acquistato un biglietto per il cinecomic scritto e diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne in questo articolo vi consigliamo 5 film da vedere assolutamente prima di entrare in sala.

Naturalmente non dovete temere gli spoiler, perché nell'elenco qui sotto non ne incontrerete: i titoli presenti in questo articolo, infatti, sono stati precedentemente discussi dal regista Matt Reeves come principali ispirazioni del suo film su Batman.

La conversazione di Francis Ford Coppola : premiato a Cannes con la Palma d'oro, questo 'noir dell'anima' ruota intorno alla presunta registrazione accidentale di un omicidio. Il protagonista, interpretato da Gene Hackman, è un esperto di intercettazioni che inizia a sospettare di essere rimasto implicato nell'assassinio di una coppia di amanti.

Una squillo per l'ispettore Klute di Alan Pakula : il punto di riferimento principale per la relazione tra Batman e Catwoman nel nuovo film DC, per stessa ammissione di Matt Reeves, il thriller investigativo di Alan Pakula racconta la storia del detective privato John Klute, che viene incaricato di indagare sulla scomparsa di Tom Gruneman, il dirigente di un'azienda della Pennsylvania: attraverso una lettera lasciata sul suo tavolo, il protagonista risale a Bree Daniels, una squillo di New York, che 'inizierà' il detective 'di provincia' al mondo oscuro e perverso della grande città, dove diverse ragazze stano morendo per mano di uno sconosciuto maniaco.

Seven di David Fincher : il cinema investigativo di David Fincher è l'ispirazione (e l'aspirazione) più evidente in assoluto del cinecomic di Matt Reeves, con diversi parallelismi tra l'indagine di Batman e Gordon alla scoperta dell'identità dell'Enigmista e quella di Brad Pitt e Morgan Freeman a caccia del 'serial killer dei sette peccati capitali' interpretato da Kevin Spacey fatti già notare fin dal primo trailer di The Batman.

Chinatown di Roman Polanski : il noir anni settanta per eccellenza, quello che più di tutti è riuscito ad enfatizzare la fallibilità della figura del detective. Come chiede il manuale del cinema noir, il protagonista interpretato da Jack Nicholson si imbatterà in un crimine qualunque dietro al quale, indagando sempre più affondo, scoprirà un'enorme cospirazione.

Il lungo addio di Robert Altman : tratto dall'omonimo romanzo di Raymond Chandler, il film vede Elliott Gould nel ruolo iconico dell'investigatore privato Philip Marlowe, e come (e forse per certi versi anche più di) Chinatown, racconta la graduale 'perdita dell'innocenza' del protagonista, investito da un caso molto più grande di lui.

Il braccio violento della legge di William Friedkin: Oscar al miglior film per il thriller poliziesco che ha definito gli anni '70, la storia è quella di due detective di New York dalla vita sregolata che si ritrovano tra le mani un grossissimo caso di spaccio di droga su scala internazionale; la lunga scena da antologia dell'inseguimento in auto ha fatto scuola, anche a Matt Reeves.

Per altri approfondimenti ecco le prime dichiarazioni sul sequel di The Batman e sulla sua possibile data d'uscita.