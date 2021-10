The Batman, Christopher Nolan e Denis Villeneuve commentano il nuovo film DC

Nel corso di due recenti interviste promozionali con il podcast Happy Sad Confused, i registi Denis Villeneuve e Christopher Nolan hanno avuto l'opportunità di commentare l'attesissimo The Batman, nuovo cinecomic DC Films con protagonista Robert Pattinson.

Il regista de Il cavaliere oscuro, che ha lavorato con Pattinson nel suo ultimo film, il fantascientifico Tenet, ha dichiarato che apprezza l'esistenza di così tante interpretazioni del personaggio diverse dalla sua, e parlando in particolare di The Batman ha espresso fiducia nella direzione intrapresa da Matt Reeves, elogiando allo stesso tempo il talento dell'attore: "Batman, come personaggio, beneficia di questa continua reinterpretazione del suo mito. Matt Reeves è un grande regista e Rob è uno dei migliori in circolazione".

Parallelamente, Denis Villeneuve ha parlato di The Batman concentrandosi in particolare sulle voci secondo cui il regista era stato inizialmente contattato per dirigere un progetto live-action dedicato al personaggio. Villeneuve ha glissato sulla questione ("non ricordo di essere stato avvicinato") ma ha anche spiegato che Batman è un personaggio col quale è in grado di relazionarsi. "Batman sarebbe probabilmente l'unico personaggio dei fumetti con cui potrei relazionarmi", ha detto il regista di Dune. "Lo dico in base alle storie che ho letto, come ad esempio Arkham Asylum: un libro del genere mi ha parlato molto. Credo che potrei connettermi ad un livello molto personale con questo personaggio."

The Batman uscirà il 4 marzo 2022. Mentre i fan aspettano nuove informazioni ufficiali dalla seconda edizione del DC FanDome, che si terrà il 16 ottobre prossimo, gli ultimi rumor parlano già di un sequel di Batman e di una serie dedicata alla Catwoman di Zoe Kravitz. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.