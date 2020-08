The Batman, Christian Bale ha spiegato a Robert Pattinson come fare pipì col costume

Una delle domande più diffuse tra i fan dei supereroi cinematografici provvisti di costume riguarda una necessità in particolare: come riescono a fare pipì gli attori mentre sono vestiti con il costume sul set durante le riprese del film. Un quesito che riguarda anche Batman e che sembra non abbia creato molti problemi a Robert Pattinson.

Come mai? Grazie ai consigli di un altro Bruce Wayne cinematografico, Christian Bale, che secondo il regista Matt Reeves ha dato delle indicazioni utilissime a Pattinson.

"Una delle cose più importanti di cui Rob ha parlato effettivamente con Christian Bale è di come riuscire tranquillamente ad andare in bagno in maniera comoda. Dev'essere in grado d'indossarlo e dev'essere anche in grado di viverci come essere umano".



Reeves ha poi approfondito il discorso sul film, spiegando che 'non è una storia sulle origini'. Il regista ha poi aggiunto:"[...] Proveremo a farlo esattamente in quel modo e naturalmente con i dettagli che provengono dalla storia precedente in cui lui è il detective più grande al mondo e di come si sia arrivati fin lì. Ci sono molte cose che spero siano diverse".

Su Everyeye trovate l'analisi del trailer di The Batman, il nuovo film di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman.

Nel frattempo un fan ha risolto l'indovinello dell'Enigmista presente nel trailer del film presentato al DC Fandome.